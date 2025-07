Nowa kampania Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027

Z radością ogłaszamy rozpoczęcie nowej, dwuletniej kampanii Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Znajdzie się w niej mnóstwo ciekawych inspiracji i przykładów tego, w jaki sposób środki unijne wspierają rozwój naszego regionu i jakie korzyści przynoszą mieszkańcom. Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, postawiliśmy na autentyczność oraz ludzką (i łódzką) perspektywę. Będziemy tam, gdzie Wy. Gotowi porozmawiać, zachęcać do działania i wspierać. Pokażemy to, co udało się wspólnie osiągnąć i co możemy zdziałać.

Start kampanii zbiega się z możliwością otrzymania dofinansowania w wyjątkowo ludzkim obszarze - konkurs ma służyć pomocy mieszkańcom Łódzkiego w zmaganiu się ze stresem, lękiem i wynikającymi z nich zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Zapraszamy do niego instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje wykonujące działalność leczniczą i zachęcamy do składania projektów w programie „NASTROIMY ŁÓDZKIE”. Program ten pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju i nerwice wywołane stresem, które objawiają się dolegliwościami fizycznym. Jednym z efektów programu ma być ułatwienie mieszkańcom Łódzkiego funkcjonowanie na rynku pracy lub powrót do pracy, jeśli z powodu stanu zdrowia psychicznego musieli z niej zrezygnować.

Projekty składane do konkursu powinny być przeznaczone dla osób mieszkających w województwie łódzkim, pracujących lub zarejestrowanych jako bezrobotne. Osoby te powinny mieć zdiagnozowaną wcześniej i potwierdzoną w dokumentacji medycznej chorobę związaną z zaburzeniami psychicznymi, obniżeniem nastroju lub nerwicą.

Oczekujemy projektów, które będą oferować takim osobom wsparcie w pięciu krokach: począwszy od kwalifikacyjnych porad psychiatrycznych, przez terapie – indywidualną i grupową, treningi po wizytę podsumowującą.

Kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów wybranych w konkursie to aż 50 184 000 złotych.

Projekty można zgłaszać do 14 sierpnia 2025 r. Regulamin, wzory umów i szczegółowe informacje na temat tego, kto może przystąpić do konkursu, zamieściliśmy pod linkiem: https://funduszeue.lodzkie.pl/nabory/dzialanie-feld0804-zdrowy-pracownik-2

Dodatkowo wszystkich zainteresowanych szczegółami konkursu zapraszamy na webinar, który odbędzie się 16 lipca. W trakcie wydarzenia będzie można wyjaśnić wątpliwości, zadać pytania i uzyskać przydatne informacje na temat programu „NASTROIMY ŁÓDZKIE”. Zapisy na webinar są otwarte do 14 lipca pod linkiem: https://funduszeue.lodzkie.pl/events/bezplatny-webinar-pn-nastroimy-lodzkie-z-funduszami-europejskimi