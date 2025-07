Zmień kierunek na przyszłość

Nie trzeba być dużym graczem, żeby działać nowocześnie i odważnie! Nabór „Gospodarka w transformacji” to impuls dla lokalnych firm, by przekształcić się w nowoczesne przedsiębiorstwa gotowe na wyzwania przyszłości. A z pomocą Funduszy Europejskich ta zmiana naprawdę jest w zasięgu ręki.

Pod koniec czerwca ruszył nabór w ramach działania „Gospodarka w transformacji”. To znakomita okazja dla firm (ale także uczelni i ośrodków innowacji), by przejść na wyższy poziom dzięki wsparciu w postaci grantów i doradztwa.

Zachęcamy do zgłoszeń mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także instytucje otoczenia biznesu (IOB), uczelnie czy ośrodki innowacji. Możliwe są też projekty partnerskie, np. wspólnie z dużą firmą czy uczelnią. Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, jednostki oraz instytucje z 35 gmin objętych transformacją, w tym m.in. Bełchatowa, Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego.

Konkurs to szansa, by ruszyć z nowym pomysłem: rozwinąć już działającą firmę – przez cyfryzację, automatyzację, OZE, nowe produkty lub rynki oraz wzmocnić swoje miejsce w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Zmiany to coś, czego nie da się zatrzymać. Jednak możesz spojrzeć na nie jak na szanse na rozwój! Dziś transformacja nie dotyczy już tylko klimatu, ale także gospodarki. Otrzymane dofinansowanie możesz wykorzystać m.in. na zakup maszyn sprzyjającym ponowne wykorzystanie odpadów (GOZ), zakup instalacji fotowoltaicznej oraz usługi doradczo-szkoleniowe.

Jeśli masz plan i zapał do działania, Fundusze Europejskie mogą pokryć aż do 85% kosztów kwalifikowanych projektu! Kwota przeznaczona na dofinansowanie w tym konkursie to aż 30 000 000 złotych.

Wniosek możesz zgłosić do 14 sierpnia, a regulamin, wzory umów i szczegółowe informacje na temat tego, kto może przystąpić do konkursu, znajdziesz na stronie internetowej naboru.

Razem możemy zadbać, by transformacja powiązana z energetyką była sprawiedliwa i dawała realne szanse na bezpieczną przyszłość i zyski w naszym regionie. Dlatego już niebawem, aby przybliżyć temat sprawiedliwej transformacji, ruszymy z cyklem spotkań, warsztatów oraz materiałów informacyjnych.