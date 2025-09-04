Sportowe Weekendy z Funduszami Europejskimi!

Na co możecie liczyć?

Nordic Walking – wybierz się na trasę w najpiękniejszych zakątkach regionu!

Bieg z przeszkodami dla dzieci – wyjątkowa zabawa, rywalizacja i zdrowa dawka śmiechu!

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne! Dodatkowo, na miejscu będą dostępne stoiska informacyjne, gdzie będzie można dowiedzieć się, jak pozyskać Fundusze Europejskie i na co można je przeznaczyć, aby rozwijać swoje projekty.

Zarejestruj się na nadchodzące wydarzenia:



5.09.2025 Nordic Walking - Pabianice, Miejski ośrodek sportu i rekreacji Lewityn

6.09.2025 Nordic Walking - Opoczno, Zalew Opoczno

7.09.2025 Bieg z przeszkodami dla dzieci - Łódź, Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

12.09.2025 Nordic Walking - Łódź, Park Julianowski

13.09.2025 Nordic Walking - Bełchatów, Muzeum Regionalne w Bełchatowie

14.09.2025 Nordic Walking - Grotniki

27.09.2025 Bieg z przeszkodami dla dzieci - Zgierz, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Malinka

🔗 Więcej informacji dostępnych na stronie: Fundusze EU Łódzkie

💬 Dołącz do wydarzeń na Facebooku: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego