Sportowe Weekendy z Funduszami Europejskimi!

Na co możecie liczyć?
-
Nordic Walking – wybierz się na trasę w najpiękniejszych zakątkach regionu!
-
Bieg z przeszkodami dla dzieci – wyjątkowa zabawa, rywalizacja i zdrowa dawka śmiechu!
Wszystkie wydarzenia są bezpłatne! Dodatkowo, na miejscu będą dostępne stoiska informacyjne, gdzie będzie można dowiedzieć się, jak pozyskać Fundusze Europejskie i na co można je przeznaczyć, aby rozwijać swoje projekty.
Zarejestruj się na nadchodzące wydarzenia:
5.09.2025 Nordic Walking - Pabianice, Miejski ośrodek sportu i rekreacji Lewityn
6.09.2025 Nordic Walking - Opoczno, Zalew Opoczno
7.09.2025 Bieg z przeszkodami dla dzieci - Łódź, Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
12.09.2025 Nordic Walking - Łódź, Park Julianowski
13.09.2025 Nordic Walking - Bełchatów, Muzeum Regionalne w Bełchatowie
14.09.2025 Nordic Walking - Grotniki
27.09.2025 Bieg z przeszkodami dla dzieci - Zgierz, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Malinka
🔗 Więcej informacji dostępnych na stronie: Fundusze EU Łódzkie
💬 Dołącz do wydarzeń na Facebooku: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego